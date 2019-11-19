شكرا لقرائتكم خبر عن فريق المسدس يتوج بذهبية بطولة أفريقيا للرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل منتخب المسدس الموحد على على ذهبية الفرق فى بطولة أفريقيا للرماية التى تستضيفها الجزائر بمشاركة منتخب مصر فى مختلف الأسلحة.

ويتكون فريق المسدس من كل من الرماة أحمد شعبان ومحمود طه وسامى عبد الرازق.

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فيما حصل على صعيد الفردى على الميدالية الذهبية الرامى محمود طه، بينما حصد أحمد شعبان على الميدالية البرونزية ، فيما حقق سامى عبد الرازق المركز الخامس .

وتشارك مصر فى هذه البطولة بكل من الرماة، أحمد قمر وعبد العزيز محيلبة ومصطفى أحنيش وسوزان جابر وماجى عشماوى وأيو مدحت والزهراء شعبان.

كما يشارك أيضًا فى منافسات هذه البطولة كل من أسامة السعيد ويوسف مقار وشيماء حشاد وهدير السيد مخيمر ومحمد حمدى عبد القادر وهدير سعيد وأميرة فتوح وحافظ جمال وسامى عبد الرازق وأحمد نبيل ودينا عصمت ومسكات على ومى ممدوح وحمادة طلعت وإبراهيم أحمد ومحمود أحمد طه وأحمد شعبان ومحمد أمالى ومصطفى إسماعيل وإبراهيم محمد وأميرة بهاء أبو شقة.