سوبر كورة.. المنتخب الاوليمبي يسعى لتحقيق 4 أهداف أمام جنوب أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ويحمل المنتخب الاوليمبي آمال وأحلام الجماهير المصرية للتأهل على أولمبياد طوكيو 2020، وذلك قبل مواجهة نظيره الجنوب أفريقى فى منافسات الدور نصف النهائى من بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة، التى تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجارى. لمعرفة كيف يسعى المنتخب الاوليمبي لاصطياد 4 عصافير أمام جنوب أفريقيا عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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