سوبر كورة.. ماذا قال إكرامى عن تعادل منتخب مصر أمام جزر القمر؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق إكرامى الشحات نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق على تعادل المنتخب الوطنى أمام جزر القمر قائلا "الحمد لله إننا رجعنا بنقطة". وكان منتخب مصر قد تعادل فى المباراة الأولى بالتصفيات أمام كينيا بنتيجة 1/1، قبل أن يتعادل سلبياً مع جزر القمر خارج الديار، ليحتل الفراعنة المركز الثالث فى المجموعة السابعة. لمعرفة ماذا قال إكرامى عن تعادل المنتخب أمام جزر القمر عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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