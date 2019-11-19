شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. ماذا قال إكرامى عن تعادل منتخب مصر أمام جزر القمر؟ والان مع تفاصيل الخبر
وكان منتخب مصر قد تعادل فى المباراة الأولى بالتصفيات أمام كينيا بنتيجة 1/1، قبل أن يتعادل سلبياً مع جزر القمر خارج الديار، ليحتل الفراعنة المركز الثالث فى المجموعة السابعة.
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