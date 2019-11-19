شكرا لقرائتكم خبر عن موهبة على الطريق.. كابيتانو إنبى: صالح جمعة مثلى الأعلى وأحلم بالاحتراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى قطاعات الناشئين العديد من المواهب الكروية التى تحتاج لفرصة المشاركة تحت الأضواء والمتابعة الجماهيرية لإثبات جدارتهم وإظهار قدراتهم الحقيقية على المستطيل الأخضر.

ومن بين هذه المواهب أحمد الجوهرى قائد فريق شباب إنبى 99، الذى يترقبه مصير واعد بعد المهارة والموهبة التى ظهرت واضحة خلال مشاركته مع شباب الفريق البترولى فى قطاع الناشئين.

تاريخ الميلاد: 17 مارس 1999

المركز: صانع ألعاب

تلقى مفاوضات فى الموسم الماضى من جينت البلجيكى وشارك فى 6 مباريات مع الفريق البترولى حتى الآن.

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الجوهرى كشف لـ"الخليج 365" عن هدفه الأغلى فى مسيرته وهو هدف التعادل للفريق البترولى فى شباك الزمالك خلال المباراة التى انتهت بنتيجة 1/1، كابيتانو إنبى أكد أيضاً أن مثله الأعلى عالمياً ليونيل ميسى ومحمد صلاح، ومحلياً صالح جمعة صانع ألعاب النادى الأحمر، حيث يرى الجوهرى أن صالح من أحرف لاعبى مصر وإذا ركز فى الملعب سيكون له شأن آخر.

حلم الاحتراف: يحلم الجوهرى بالاحتراف فى الدورى الإنجليزى أو الإسبانى.

المشاركة مع المنتخبات: انضم الجوهرى إلى منتخب مصر للشباب تحت قيادة حمادة صدقى من قبل، ولا يمانع ناشئ الفريق البترولى فى اللعب للأهلى أو الزمالك.



الجوهرى



كابتن انبي