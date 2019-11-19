شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر الاولمبى أمام جنوب أفريقيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب مصر الأولمبى بقيادة مديره الفنى شوقى غريب مواجهة مهمة أمام نظيره جنوب أفريقيا فى نصف نهائى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

يلتقى منتخب مصر الأولمبى نظيره الجنوب أفريقى فى تمام الثامنة مساء على ملعب استاد القاهرة بحضور أعداد كبيرة من الجماهير.

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واستقر الجهاز الفنى للمنتخب على خوض مباراة جنوب أفريقيا بمعظم العناصر الأساسية التى لعبت مباريات مالى وغانا والكاميرون فى دور المجموعات والتى فاز بها الفراعنة 1 /0 و3 / 2 و2/ 1، ليتصدر الفراعنة المجموعة وسيتم إجراء تغيير وحيد على الخطة وهو الدفع بعمرو الرحمن مجدى فى مركز الجناح الأيمن على حساب صلاح محسن.

ومن المتوقع أن يدفع شوقى غريب بتشكيل يضم محمد صبحى فى حراسة المرمى، وأسامة جلال وأحمد رمضان بيكهام ومحمد عبد السلام، وأحمد فتوح وأكرم توفيق وعمار حمدى وكريم العراقى، ورمضان صبحى وعبد الرحمن مجدى ومصطفى محمد.