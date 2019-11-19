شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. شباب الفراعنة يهزمون جنوب أفريقيا فى رحلة التأهل لأولمبياد لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الثامنة من مساء اليوم المنتخب الأولمبى مع نظيره الجنوب أفريقى فى منافسات الدور نصف النهائى من بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة، والتى تستضيفها مصر وتستمر حتى الجمعة المقبل.

ويحمل هذا المنتخب آمال وأحلام الجماهير المصرية، للتأهل إلى إولمبياد طوكيو 2020، خاصة أن آخر أولمبياد شباب تأهل له الفراعنة كان 2012 بلندن، وقت كان هانى رمزى مدربا للمنتخب.

وخلال رحلة المنتخب الأولمبى للتأهل إلى الأولمبياد 2012 بلندن، التقى مع جنوب أفريقيا فى الجولة الثالثة من دور المجموعات.

تقابل منتخب شباب الفراعنة مع نظيره جنوب أفريقيا يوم 3 ديسمبر من عام 2011، فى المباراة التى نجح خلالها منتخبنا الوطنى من تحقيق الانتصار بهدفين مقابل لا شىء عن طريق كل من محمد الننى ومروان محسن، ليتأهل للدور نصف النهائى من البطولة.