شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا علوانى رئيسا للجنة الطبية باتحاد السباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة اتحاد السباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس اختيار رانيا علوانى البطلة الأولمبية، وعضو مجلس إدارة النادى الأهلى، رئيسا للجنة الطبية بالاتحاد خلال الفترة المقبلة. جاء اختيار رانيا علوانى فى ظل الخبرات الطبية والرياضية التى تتمتع بها، وكذلك مشوارها الرياضى والطبى الملئ بالخبرات والإنجازات والبطولات. Advertisements وتعد رانيا علوانى بجانب عضويتها بمجلس إدارة الأهلى عضوة باللجنة الطبية باللجنة الأولمبية الدولية أيضا، ونائبة بمجلس النواب المصرى. يذكر أن الاتحادات الرياضية تلجأ الفترة الحالية للاعتماد على لجان طبية لتحصين اللاعبين من المكملات الغذائية التى قد تحتوى على منشطات، و كذلك لضمان الوصول إلى أولمبياد طوكيو دون معوقات طبية فى طريق اللاعبين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رانيا علوانى رئيسا للجنة الطبية باتحاد السباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.