شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد جيرالدو بعد إنتهاء "الأجندة الدولية" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ويستعد الأهلي لمباراتي الجونة في الدوري ثم النجم الساحلي في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ويخوض الأهلي المرحلة الثانية من فترة الإعداد التي تتضمن مباراة ودية اليوم أمام فريق الاتصالات، ويسعى من خلالها رينيه فايلر المدير الفني لتجهيز اللاعبين المتواجدين مع الفريق
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