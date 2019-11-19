شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد جيرالدو بعد إنتهاء "الأجندة الدولية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعود الانجولي جيرالدو لاعب الأهلي إلى القاهرة غدا الأربعاء؛ للانتظام في مران الفريق، بعد مشاركته مع منتخب بلاده في لقاءي جامبيا والجابون، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.

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ويستعد الأهلي لمباراتي الجونة في الدوري ثم النجم الساحلي في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي المرحلة الثانية من فترة الإعداد التي تتضمن مباراة ودية اليوم أمام فريق الاتصالات، ويسعى من خلالها رينيه فايلر المدير الفني لتجهيز اللاعبين المتواجدين مع الفريق