3 منتخبات تتنافس على البطاقة الأخيرة ليورو 2020.. فمن يحسمها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

3 منتخبات تتنافس على المقعد الأخير للتأهل إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، المقرر إقامتها في 12 دولة مختلفة للمرة الأولى في تاريخ اليورو.

19 منتخبًا من أصل 24 حجزوا مقعدهم في منافسات يورو، ولم تشهد التصفيات أي مفاجآت حيث تأهلت جميع المنتخبات الكبرى، مما ينذر بمواجهات قوية سنراها في صيف العام المقبل.

المنتخبات التي تأهلت لبطولة يورو 2020 هي:-

النمسا، بلجيكا، كرواتيا، التشيك، الدنمارك، إنجلترا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، بولندا، البرتغال، روسيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، أوكرانيا

البطاقة الأخيرة محصورة بين ويلز، المجر وسلوفاكيا، ليكتمل العدد إلى 20 منتخبًا، أما المنتخبات الـ4 المتبقية ستتأهل عن طريق بطولة دوري الأمم الأوروبي.

في تمام العاشرة إلا الربع مساء اليوم الثلاثاء ستقام مباراة هامة بين ويلز والمجر، وأخرى بين سلوفاكيا وإذربيجان.

حسابات التأهل:

الأربعة فرق في المجوعة الخامسة التي تصدرتها كرواتيا بـ17 نقطة وحسمت بطاقة تأهلها إلى منافسات اليورو.

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ترتيب المجموعة كالآتي:

1- كرواتيا 17 نقطة (تأهلت)

2- المجر 12 نقطة

3- ويلز 11 نقطة

4- سولفاكيا 10 نقطة

5- إذربيجان نقطة واحدة

فوز أي من ويلز أو المجر في المباراة التي ستجمعهما ستؤهله إلى منافسات اليورو.

أما في حالة حسمت نتيجة التعادل مباراة ويلز والمجر مع فوز سلوفاكيا فستتأهل الأخيرة بنتيجة المواجهات المباشرة مع المجر.

أما في حالة التعادل بين ويلزوالمجر مع خسارة أوتعادل سلوفاكيا فستتأهل المجر.