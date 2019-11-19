خاص.. محمد صلاح يصل إنجلترا بعد إنهاء رحلة علاجه في دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

وصل الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي إلى إنجلترا، خلال الساعات الماضية بعد رحلة علاجية في دبي.

كان محمد صلاح قد خرج من معسكر المنتخب المصري في القاهرة بسبب إصابة على مستوى كاحل القدم، ليفقد الفراعنة جهوده أمام كينيا وجزر القمر على الترتيب.

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وعلم الخليج 365 أن صلاح أنهى فترة العلاج في دبي والتي بدأها منذ 5 أيام والتي تمت تحت إشراف طبيب خاص من نادي ليفربول والذي رافق اللاعب خلال فترة تواجده في دبي.

ونشرت تقارير في الصحافة الإنجليزية يوم الاثنين أن الشكوك ما زالت تحوم حول مشاركة صلاح للريدز في المباراة المقبلة أمام كريستال بالاس بالدوري.

ومن المقرر أن يواجه ليفربول كريستال بالا يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة 13 من عمر الدوري الإنجليزي.