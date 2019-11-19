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تكسير 2000 طبق.. مطعم يوناني يحتفل بتواجد صلاح في دبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365

قامت إحدى المطاعم اليونانية في دبي بتكسير2000 طبق احتفالًا بتناول الدولي المصري محمد صلاح وجبة الغذاء داخل المكان.

وبحسب ما ذكرته صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية فإنه خلال تواجد صلاح في دبي للتعافي من إصابته في الكاحل، ذهب لتناول الغذاء في أحد المطاعم اليونانية التي احتفت بوجوده بتكسير 200 طبق.

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وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن تكسير الأطباق هو إحدى تقاليد المطعم اليوناني من أجل الاحتفاء بضيوفه والترحيب بهم.

مسؤولو المطعم أكدوا في تصريحات سابقة، أنه يتم تكسير نحو 2000 طبق يوميا من أجل استقبال الضيوف على باب المطعم.

جدير بالذكر أن هناك شكوك حول احتمالية لحاق صلاح بمباراة المقبلة أمام كريستال بالاس المقرر لها يوم السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الـ13 من بطولة .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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