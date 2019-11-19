عبر الفنان الكبير حسين فهمى سفير الاولمبياد الخاص الدولى خلال مشاركته فى افتتاح الكأس الاقليمى الاول للفوربول التصفيات المؤهلة للالعاب العالمية الشتوية بالسويد 2021 والمقامة حاليا بالقاهرة بمشاركة ٦ دول عربية ،عن سعادته البالغه بحضورة هذه التصفيات.
وقال حسين فهمي أن حضوره ياتي من حرصة على دعم لاعبى الاولمبياد الخاص الدولى وهو يحرص على القيام بذلك منذ اختياره سفيرا للاولمبياد الخاص الدولى وترشيح المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى له منذ عام 2007 ، وان من حسن حظة انه شارك فى بالحضور فى اكثر من العاب عالمية شتوية مثل التى اقيمتبكوريا الجنوبية عام 2013 والنمسا 2017 .
واضاف أنه شاهد عن قرب مشاركة لاعبو منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والذين ينتمون الى مناخ مختلف كلية عن مناخ الثلوج والمناطق الباردة الا انه لمس فيهم اصرار وقوة وصلابة ورغبه صادقة فى التعبير عن انفسهم رغم اعاقتهم الفكرية ، وانه لا يخفى انه يحصل على طاقة شحن ايجابية كبيرة من خلال مشاهدته لهؤلاء الابطال ورغبتهم الصادقة فى التعبير عن انفسهم رغم ما بهم من اعاقة ومن هذا المنطلقيكون شديد الحرص على المشاركة بالحضور والدعم لهؤلاء اللاعبين .
واشاد الفنان الكبير باستضافة مصر لتنظيم هذه التصفيات ومشاركة اكثر من 104 لاعبا ولاعبه من 6 دول عربية هى السعودية والامارات والاردن والكويت والمغرب الى جانب مصر وانه حرص على الالتقاء بعدد كبير من اللاعبين وشد على ايديهم ، ووعدهم بالتواجد معهم خلال مشاركتهم فى الالعاب العالمية الشتوية بالسويد 2021 .
وعبر عن سعدته بمشاهدته لفرق من الاناث جاءت لتشارك فى تلك التصفيات وخاصة السعودية والتى تشارك ولاول مرة بالاناث فى تصفيات العاب عالمية شتوية وكانت قد شاركت باناث ايضا ولاول مرة فى الالعاب العالمية التى اقيممت بابوظبى 2019 وتشارك الى جانب السعودية بفرق للاناث كلا من الامارات والمغرب ، وهذا يعد شىء مفرح جدا .
كانت هذه تفاصيل خبر حسين فهمي سفير الاولمبياد الخاص: سعيد بمشاركة فتيات من السعودية والامارات والمغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.