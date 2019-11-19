حسين فهمي سفير الاولمبياد الخاص: سعيد بمشاركة فتيات من السعودية والامارات والمغرب

عبر الفنان الكبير حسين فهمى سفير الاولمبياد الخاص الدولى خلال مشاركته فى افتتاح الكأس الاقليمى الاول للفوربول التصفيات المؤهلة للالعاب العالمية الشتوية بالسويد 2021 والمقامة حاليا بالقاهرة بمشاركة ٦ دول عربية ،عن سعادته البالغه بحضورة هذه التصفيات.

وقال حسين فهمي أن حضوره ياتي من حرصة على دعم لاعبى الاولمبياد الخاص الدولى وهو يحرص على القيام بذلك منذ اختياره سفيرا للاولمبياد الخاص الدولى وترشيح المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى له منذ عام 2007 ، وان من حسن حظة انه شارك فى بالحضور فى اكثر من العاب عالمية شتوية مثل التى اقيمت

بكوريا الجنوبية عام 2013 والنمسا 2017 .

واضاف أنه شاهد عن قرب مشاركة لاعبو منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والذين ينتمون الى مناخ مختلف كلية عن مناخ الثلوج والمناطق الباردة الا انه لمس فيهم اصرار وقوة وصلابة ورغبه صادقة فى التعبير عن انفسهم رغم اعاقتهم الفكرية ، وانه لا يخفى انه يحصل على طاقة شحن ايجابية كبيرة من خلال مشاهدته لهؤلاء الابطال ورغبتهم الصادقة فى التعبير عن انفسهم رغم ما بهم من اعاقة ومن هذا المنطلق