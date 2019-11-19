شاهد.. هاني العقبي يستقيل من تدريب الرجاء

أعلن هاني العقبي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الرجاء المطروحي عن إنهاء مسيرته مع الفريق بعد الجولة ارابعة من بطولة دوري القسم الثاني بمجموعة بحري. القسم الثاني بمجموعة بحري. ونشر العقبي عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قائلًا:" اعتذرت عن تكمله المشوار مع فريق الرجاء وبالتوفيق لنادي الرجاء ومجلس ادارته وجمهوره في القادم باذن الله". مع فريق الرجاء وبالتوفيق لنادي الرجاء ومجلس ادارته وجمهوره في القادم باذن الله". وخاض فريق الرجاء تحت قيادة العقبي 4 مباريات في دوري القسم الثاني حقق خلالهما فوز وحيد وثلاث تعادلات.

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