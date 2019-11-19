اليوم.. سيدات الأهلي يواجهن المعادي في دوري منطقة القاهرة لليد

يواجه فريق كرة اليد سيدات بالنادي الأهلي نظيره المعادي اليوم، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.
وتقام المباراة في تمام السادسة مساءعلى الصالة المغطاة بمقر النادي بالجزيرة.
وتغيب عن الأهلي في مباراة اليوم، كل منيارا شحاته وسارة الخولي ونصرة عيد عبد الملك بسبب الإصابة.
وكان فريق سيدات الأهلي قد فاز في مباراته الماضية على فريق سبورتنج بنتيجة 21-19، في بطولة الجمهورية.
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