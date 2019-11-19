اليوم.. سيدات الأهلي يواجهن المعادي في دوري منطقة القاهرة لليد

يواجه فريق كرة اليد سيدات بالنادي الأهلي نظيره المعادي اليوم، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

‎وتقام المباراة في تمام السادسة مساء

على الصالة المغطاة بمقر النادي بالجزيرة.

‎وتغيب عن الأهلي في مباراة اليوم، كل من

يارا شحاته وسارة الخولي ونصرة عيد عبد الملك بسبب الإصابة.

‎وكان فريق سيدات الأهلي قد فاز في مباراته الماضية على فريق سبورتنج بنتيجة 21-19، في بطولة الجمهورية.