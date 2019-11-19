موعد مباراة السعودية وبارجواي الودية.. والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب الامير فيصل بن فهد بالرياض ودية المنتخب السعودي أمام نظيره منتخب باراجواي ، وذلك في إطار استعدادات المنتخب السعودي لمواجهات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

موعد مباراة السعودية و باراجواي

تنطلق مباراة السعودية وباراجواي في تمام الساعة السادسة و النصف بتوقيت نصف مصر، بينما يكون موعد اللقاء في الساعة السابعة و النصف بتوقيت المملكة

العربية السعودية ، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي .

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وباراجواي

تذاع مباراة السعودية أمام نظيره منتخب باراجواي بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية 1HD بصوت المعلق عبدالله الحربي .

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يحتل منتخب السعودية صدارة المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط ، يليه منتخب أوزبكستان برصيد 6 نقاط .

وكان ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قد كشف حقيقة تفكير الاتحاد في إقالة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب من تدريب الأخضر، مؤكداً أهمية مباراة باراجواي الودية قبل المشاركة في بطولة خليجي 24.

وأشار المسحل الي أن هناك حالة من الرضا عن مستوي المنتخب خاصة وأن المدرب مازال جديدا.

وأضاف رئيس الاتحاد : " كثرة تغيير المدير الفني من الأمور المزعجة ونطمح للاستقرار معه، ولن نفكر بإقالته، وعقده معنا لمدة عامين ومازلنا في البداية والمنتخب يتصدر مجموعته بالتصفيات الآسيوية المشتركة".