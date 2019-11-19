كشفت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها صالح نصر، لاعب فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩، عن إصابته بتمزق في أربطة كاحل القدم اليمنى.
وقال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب فريق الشباب بالأهلي إن صالح تعرض للإصابة بالتواء في الكاحل أثناء مواجهة مصر المقاصة أول أمس الأحد في دوري الجمهورية، والأشعةأثبتت عدم تعرض العظام لأية إصابة، وإنما مجرد تمزق فقط في أربطة الكاحل.
وأشار طبيب شباب الأهلي إلى أن مدة غياب صالح نصر قد تصل إلى ٣ أسابيع، يعود بعدها للمشاركة في التدريبات الجماعية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يكشف تفاصيل اصابة صالح نصر نجم فريق الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.