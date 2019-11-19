اليوم.. الإسماعيلي يواجه مصر المقاصة وديًا

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي نظيره مصر المقاصة مساء اليوم الثلاثاء وديًا على ملعب الإسماعيلية.

ومن المقرر أن ينطلق لقاء الإسماعيلي ومصر المقاصة في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

ويستغل الفريقين فترة التوقف الدولي الحالية بسبب بطولة الامم الافريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر ، ومشاركة

المنتخب الوطني الاول في التصفيات المؤهلة لكأس الامم الافريقية القادمة في الكاميرون بالمباريات الودية.

ويدخل ميودراج يسيتش المدير الفني للاسماعيلي المباراة ولا ينظر للنتيجة ولكنه يتطلع لتجهيز اللاعبين من حيث اللياقة البدنية للمباريات المقبلة في البطولة العربية وبطولة

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الدوري الممتاز.

ولعب الدراويش ثلاث مباريات ودية قبل مباراة المقاصة اليوم، حيث واجه نادي الإنتاج الحربي وتلقي الهزيمة بهدفين مقابل هدف، وبعدها تلقى الهزيمة الثانية من نادي اف سي مصر بهدفين نظيفين، وفي المباراة الثالثة فاز على المصري البورسعيدي بهدف وحيد سجله احمد شوشة بالخطأ في مرماه.

وكان المقاصة قد خاض مباراة ودية مساء الأحد الماضي امام المصري وخسر بنتيجة ٣/٢.