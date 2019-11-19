نتيجة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

يرفع المنتخب المصري شعار “الانتقام” في وجه نظيره الجنوب أفريقي، عندما يستضيفه على ستاد القاهرة الدولي، في قمة مباريات اليوم الثلاثاء 19-11-2019، لحساب الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

وبلغت مصر هذه المرحلة بعد اعتلاءها لصدارة المجموعة A، أما جنوب أفريقيا فقد احتلت المركز الثاني في المجموعة B.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، على الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش العالمي.

كبار مصر بقيادة محمد صلاح كانوا قد ودعوا من الدور ثمن النهائي لكأس أمم أفريقيا 2019 على يد جنوب أفريقيا، ما سبب احباط غير عادي للجمهور المصري الذي حضر اللقاء في ستاد القاهرة.

ويرغب قائد المنتخب الأولمبي “رمضان صبحي” مع هداف الفريق في هذه المسابقة “مصطفى محمد” وباقي المجموعة المتميزة التي يقودها المدرب شوقي غريب في الانتقام للكبار من أولاد البافانا بافانا بعدما تسببوا في ضياع حلم التتويج بكأس أمم أفريقيا الذي نظمته مصر الصيف الماضي، وهزيمتهم أمام الجمهور الغفير الذي ينوي أن يملأ مدرجات ستاد القاهرة، لمحاولة تفويت فرصة تأهل جنوب أفريقيا إلى طوكيو.

وسبق لمنتخب مصر الأولمبي مواجهة جنوب أفريقيا في النسخة الأولى من كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا التي احتضنها المغرب الشقيق أواخر عام 2011.

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واستطاعت مصر تحقيق الفوز على جنوب أفريقيا آنذاك بهدفين سجلهما محمد النني ومروان محسن خلال الشوط الثاني من مباراة الجولة الثالثة في المجموعة الثانية على ملعب مراكش الكبير.

ولا بد من تكرار مصر لهذا الفوز أمام جنوب أفريقيا اليوم لضمان مكان في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 بنسبة 100٪، وعدم الإنتظار لمباراة تحديد المركز الثالث، فالأهم من التأهل المبكر، هو رد الاعتبار مما حدث في الصيف الماضي.

وجمع منتخب مصر الأولمبي 9 نقاط من ثلاث انتصارات في دور مجموعات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، بينما جمع منتخب جنوب أفريقيا 5 نقاط من فوز يتيم وتعادلين، ليترشح بفارق نقطة عن نيجيريا التي حلت ثالثة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

تنقل قناة بي إن سبورتس القطرية مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء 19-11-2019 على قناة beIN Sports HD 10، وسيعلق على المباراة المعلق المصري “حسام الدمسيسي”.

وستواصل قناة تايم سبورتس المصرية نقلها لمباريات البطولة على البث الأرضي، مع نقل الاستوديو التحليلي للمباراة قبل وبعد انتهاءها على البث الفضائي على النايل سات.