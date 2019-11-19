رياضة | الحقيقة والسراب.. مقارنة بين أهداف رونالدو وميسي في المنتخبات القوية والضعيفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحقيقة والسراب.. مقارنة بين أهداف رونالدو وميسي في المنتخبات القوية والضعيفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال في الوصول للهدف رقم 99 رفقة منتخب بلاده بعدما سجل هدفًا في فوزه على لوكسمبورج بهدفين دون رد في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وقللت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية من أهداف الفتى البرتغالي التي سجلها مع منتخب البرتغال، فيما أشادت بمنافسه لونيل ميسي وأهدافه مع الأرجنتين.

وأشارت الصحيفة في عددها اليوم الثلاثاء إلى أن هناك فرق كبير بين أهداف ميسي وكريستيانو مع المنتخبات.

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وأضافت الصحيفة بأن كريسيتانو سجل 99 هدفا مع برتغال، 28 منها فقط ضد منتخبات تصنيفها من ضمن أفضل 50 منتخب في العالم، اي بنسبة (29%).

وتابعت الصحيفة ميسي سجل 70 هدفا مع ارجنتين، 57 منها ضد منتخبات تصنيفها من ضمن افضل 50 منتخب في العالم، اي بنسبة (82%).

وكان ميسي قد قاد الأرجنتين أمس للتعادل مع الأوروجواي في المباراة الودية بهدفين لكل فريق حيث أحرز هدفًا وصنع أخر.