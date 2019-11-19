رياضة | أبيدال يراقب ثنائي من العيار الثقيل.. برشلونة يتجه لحسم أولى صفقاته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبيدال يراقب ثنائي من العيار الثقيل.. برشلونة يتجه لحسم أولى صفقاته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن برشلونة يراقب صفقتين من العيار الثقيل في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

أبيدال يراقب ثنائي من العيار الثقيل.. برشلونة يتجه لحسم أولى صفقاته

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية في عددها الصادر اليوم: "بيتكوفيتش وميلينكوفيتش على رادار برشلونة".

وتابعت الصحيفة أن أبيدال كان قد تابع السبت الماضي مهاجم دينامو زغرب برونو بيتكوفيتش مع منتخب كرواتيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى اليورو.

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واختتمت الصحيفة: "المدير الرياضي لبرشلونة معجب أيضا بقلب دفاع فيورنتينا الصربي نيكولا ميلينكوفيتش والذي يقدم مستويات كبيرة".

وكان منتخب كرواتيا أنهى دور المجموعات بالتصفيات الأوروبية على رأس مجموعته برصيد 17 نقطة ، وتأهل إلى نهائيات أمم أوروبا العام المقبل والتي ستقام في 9 دول مختلفة.

ويسعى نادي برشلونة لاستغلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة من أجل تدعيم صفوفه خاصة على مستوى الدفاع والخط الأمامي، في ظل المنافسة على لقب الدوري الإسباني ، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا.