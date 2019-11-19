رياضة | رئيس اتحاد السلاح : دعم الدولة هو سر النجاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس اتحاد السلاح : دعم الدولة هو سر النجاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكد رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى ان الدعم الدائم من الدولة ممثلة فى وزير الشباب والرياضة الكفء الدكتور أشرف صبحى لرياضة السلاح هو سر النجاح سواء على مستوى تحقيق النتائج فى كل المراحل السنية أو فى تنظيم البطولات الدولية.

قال الحسينى أن وزير الشباب والرياضة لا يتوان مطلقا عن تقديم كافة انواع الدعم بعدما لمس على ارض الواقع التطور المستمر وهو صراحة يفعل ذلك مع كل اللعبات وبالاخص السلاح.

قال ان وجود وزير يواصل العمل ليلا ونهارا ويقف داعما ومساندا على الدوام يجبرنا على بذل اقصى الجهد لتحقيق النجاح رياضيا وتنظيميا.

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اشار قائلا ان بطولة كأس العالم الاخيرة لسلاح السيف اتت بثمارها تماما وحققت نجاحا باهرا بشهادة الجميع ومرت دون اى تقصير من اى نوع .

اضاف قائلا انه فخور للغاية بما تحقق لمصر من تنظيمها المكثف للبطولات الدولية والعالمية ما بين جائزة كبرى وكأس عالم ورواد رجال وسيدات خاصة وان الاتحاد الدولى بات يصف مصر بأنها صارت قبلة لرياضة السلاح على مستوى العالم.

وكانت منافسات بطولة كأس العالم لسلاح السيف قد اختتمت بفوز كوريا بمنافسات الفرق وتلتها المجر فى المركز الثانى ثم ايطاليا الثالث وروسيا الرابع ومصر فى المركز الرابع عشر من بين 26 منتخبا .

وقام وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى وعبد المنعم الحسينى بتسليم الجوائز للفائزين .

واثنى وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى على نجاح البطولة الذى يعكس استقرار مصر وسيرها فى الطريق الصحيح نحو مزيد من التطور والنهوض .