رياضة | اليوم.. حمدي فتحي يجري جراحة غضروف الركبة في ألمانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. حمدي فتحي يجري جراحة غضروف الركبة في ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعود الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من ألمانيا الخميس المقبل، بعد الاطمئنان على حالة حمدي فتحي الذي يخضع اليوم لجراحة غضروف الركبة تحت إشراف هيرنان ماير، الخبير المتخصص في جراحات الركبة، الذي سبق له إجراء جراحة الرباط الصليبي لمروان محسن.

وكان طبيب الأهلي قد رافق لاعب الفريق حمدي فتحي خلال رحلته إلى ألمانيا أمس، حيث خضع اللاعب للفحوصات الطبية المقررة قبل خضوعه للجراحة اليوم، وفقا للموعد المتفق عليه مع الخبير الألماني ماير.

يذكر أن حمدي فتحي تعرض لإصابة في غضروف الركبة خلال وجوده في معسكر المنتخب الوطني قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021.

ومن المتوقع أن يغيب حمدي فتحي عن الأهلي لمدة 4 أشهر على أن يصبح بعدها جاهزًا للمشاركة في التدريبات مع الفريق الأحمر.