رياضة | والدة مبابي تحسم الجدل.. أغلى صفقة في التاريخ إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر والدة مبابي تحسم الجدل.. أغلى صفقة في التاريخ إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية في إسبانيا بأن هناك خطوة جديدة في عملية انتقال الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

خطوة جديدة تقرب مبابي من ريال مدريد



ويرغب نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع المهاجم الفرنسي الشاب لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل. ويرغب نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع المهاجم الفرنسي الشاب لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل. ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" فإن والدة مبابي أخبرت ريال مدريد بعدم تجديد اللاعب لعقده مع باريس سان جيرمان وأنه يرحب بالانضمام للنادي الملكي. Advertisements وأضافت التقارير بأن والدة اللاعب أكدت لمسئولي النادي الإسباني بأن مبابي يفضل اللعب لريال مدريد، وأن حلمه هو اللعب بقميص النادي الملكي. وكان باريس سان جيرمان قد قدم عرضا خياليا لمبابي بتجديده عقده مقابل 40 مليون يورو في الموسم.

وكانت تقارير صحفية إسبانية أشارت في وقت سابق إلى أن ريال مدريد سيتعاقد مع مبابي في صفقة ستكون الأغلى بالتاريخ، خاصة أن اللاعب يستحق الكثير نظرا لصغر سنه وقدراته الكبيرة.