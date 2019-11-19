اونلاين | يلا شووت NOW مشاهدة مباراة فلسطين واوزبكستان بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش فلسطين YALLA ONLINE

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منتخب اوزبكستان قد خاض مواجهة الذهاب تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني المخضرم هيكتور كوبر الذي قد تحفظ دفاعياً وكانت النتيجة بالنهاية تلقي الهزيمة بثنائية نظيفة وذلك علي الرغم من الفوارق الفنية والتاريخية الكبيرة بين المنتخب الفلسطيني والمنتخب الأوزبكي يذكر أن ذلك الأنتصار هو الأول للمنتخب الفلسطيني علي المنتخب الأوزبكي تلك الأمور دفعت الإتحاد الأوزبكي إلي إقالة الأرجنتيني هيكتور كوبر الذي يعتمد بشكل دائم علي التحفظ الدفاعي وذلك لايتناسب مع القدرات الهجومية الكبيرة التي يمتلكها منتخب اوزبكستان.

مشاهدة مباراة منتخب اوزبكستان ضد فلسطين في تصفيات اسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وتقام المباراة علي ملعب " باختاكور المركزي"، في تمام الساعة الثانية ظهرا .

مشاهدة مباراة اوزبكستان و فلسطين بث مباشر اليوم الثلاثاء19-11-2019 في تصفيات اسيا المؤهلة لكاس العالم 2022.

مشاهدة مباراة منتخب اوزبكستان ضد فلسطين في تصفيات اسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، يسعي منتخب اوزبكستان في تحقيق الفوز علي المنتخب الفلسطيني بعد هزيمته 2-0 من المنتخب الفلسطيني علي ملعب " فيصل الحسيني " ، في الجولة الاولي .

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مشاهدة مباراة منتخب اوزبكستان و فلسطين بث مباشر اليوم الثلاثاء19-11-2019 في تصفيات اسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

بث مباشر مباراة اوزبكستان ضد فلسطين في تصفيات اسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، ويأتي ترتيب منتخب أوزبكستان في المجموعة الرابعة في المركزالثاني برصيد 6 نقاط، بينما يحتل منتخب فلسطين المركز الرابع برصيد 4نقاط.

مشاهدة مباراة منتخب اوبكستان ضد فلسطين بث مباشر اليوم الثلاثاء19-11-2019 في تصفيات اسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

مباشرمباراة اوزبكستان ضد فلسطين اليوم الثلاثاء في تصفيات اسيا المؤهلة لكاس العالم 2022، وفي المرحلة الثانية نجح المنتخب الفلسطيني في تحقيق الفوز علي اورزبكستان بنتيجة 2-0، واحرز الاهداف عدي الدياغ في الدقيقة 60 ، واحرز الهدف الثاني اللاعب اسلام البطران في الدقيقة ال80 من عمر وزمن المباراة.