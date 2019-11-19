شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد الآسيوي يهنئ مهاجم أوراوا قبل مواجهة الهلال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 الاتحاد الآسيوي يوجه رسالة لـ”كينيو سوجيموتو” مهاجم أوراوا قبل مباراة الهلالهنّأ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم (الإثنين)، لاعب نادي أوراوا كينيو سوجيموتو بعيد ميلاده الـ27، قبل مواجهة الهلال في إياب نهائي أبطال آسيا.

وقال الاتحاد في حسابه الرسمي عبر "تويتر"، "عيد ميلاد سعيد كينو سوجيموتو!، هل سيكون مهاجم أوراوا ريدز لديه هدية متأخرة يوم الأحد في نهائي آسيا؟". يُذكر أن نادي الهلال حقق الفوز على أوراوا في ذهاب نهائي أبطال آسيا بهدف دون مقابل على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، وتُلعب مباراة الإياب يوم الأحد القادم في اليابان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الآسيوي يهنئ مهاجم أوراوا قبل مواجهة الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.