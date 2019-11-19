الاتحاد السعودي يعلن تأجيل الجولتين 11 و12 من الدوري بسبب "خليجي 24"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

اتفق رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل اليوم الإثنين، في اجتماعه مع رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين مسلي آل معمر وممثلي الأندية، على عدد من القرارات بشأن مواعيد مباريات الدوري.

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وتقرّرت إقامة الجولة 10 من دوري المحترفين في موعدها، مع تقديم موعد بداية مباراة النصر والوحدة إلى الساعة 6:20 مساءً، وتأجيل الجولتين 11 و12 أثناء مشاركة المنتخب الأول في كأس الخليج العربي.

كما تم الاتفاق على إقامة دور الـ 32 من كأس الملك خلال كأس الخليج العربي، في الفترة من 4-7 ديسمبر، ودور الـ 16 ودور الـ 8 خلال شهر يناير المقبل، فيما أعادت اللجنة جدولة مباريات الجولات حتى الـ15 لتأثر مواعيدها من التأجيل السابق.

وتضمّن الاجتماع قراراً بانطلاق معسكر المنتخب الأولمبي يوم 15 ديسمبر المقبل، وإقامة مباريات الجولة الـ11 في الفترة ما بين 12-14 ديسمبر، فيما تُلعب المرحلة الـ12 في الفترة ما بين 19-21 من الشهر ذاته.