ماذا قدم منتخب جنوب أفريقيا فى كأس الامم الافريقية قبل مواجهة كتيبة شوقى غريب ؟...

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جدة - عمرو شويل يدخل منتخب مصر الاولمبى أختباراً صعباً مع دقات الثامنة مساء اليوم الثلاثاء حينما يلاقى نظيره الجنوب أفريقى ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة ضمن مباراة الدور قبل النهائى والتى تحدد الفريق المتأهل لأوليمبياد طوكيو 2020 للفريق الفائز، بينما ينتظر الخاسر مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع، ليتأهل الفائز فيها للأوليمبياد حيث تنص اللوائح على تأهل 3 منتخبات أفريقية إلى الأوليمبياد. ونلقى الضوء على حصاد منتخب جنوب أفريقيا فى البطولة قبل مواجهة الفراعنة الصغار .. *لعب 3 مباريات فاز فى 1 وتعادل فى مباراتين ولم يخسر نسبة فوز تعادل 33 % *0.3% نسبة التهديف فى المباراة الواحدة *خرج منتخب جنوب أفريقيا بشباك نظيفة فى ثلاث مباريات فلم تهتز شباكه فى البطولة حتى الان Advertisements *سجل المنتخب الاوليمبي الجنوب أفريقى هدف وحيد خلال 3 مباريات . *شارك مع المنتخب الاولمبى الجنوب أفريقى 18 لاعب حتى الان . *تيبوهو موكوينا صاحب هدف المنتخب الجنوب أفريقى فى البطولة . *الهدف الوحيد الذى سجله المنتخب الاولمبى الجنوب افريقى جاء من ركلة حرة وسجل بالقدم اليمنى.

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