شكرا لقرائتكم طارق العشري: حسام البدري لم يحصل على فرصته كاملة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال مدرب حرس الحدود في تصريحات :" النتيجة سلبية بالتأكيد، نحن في مرحلة تحتاج إلى تغيير الجلد، والطبيعي أن يتم تصعيد المنتخب الأوليمبي بعد الانتهاء من أمم أفريقيا للشباب إلى المنتخب الأول، ولا يوجد أفضل من شباب الفراعنة بعد ما قدموه في أمم أفريقيا.
المنتخب الوطني يحتل المركز الثالث في مجموعته بعد التعادل في المباراة الأولى أمام كينيا بنتيجة 1/1، ثم التعادل مع جزر القمر سلبياً.
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