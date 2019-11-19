شكرا لقرائتكم طارق العشري: حسام البدري لم يحصل على فرصته كاملة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدي طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود استيائه من تعادل المنتخب الوطني أمام جزر القمر في ثاني جولات المجموعة السابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2021، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين أمس.

وقال مدرب حرس الحدود في تصريحات :" النتيجة سلبية بالتأكيد، نحن في مرحلة تحتاج إلى تغيير الجلد، والطبيعي أن يتم تصعيد المنتخب الأوليمبي بعد الانتهاء من أمم أفريقيا للشباب إلى المنتخب الأول، ولا يوجد أفضل من شباب الفراعنة بعد ما قدموه في أمم أفريقيا.

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وأضاف العشري قائلا : الشعب المصري طموح للغاية عايز يشوف الأداء "البرشلوني"، لكن البدري لم يحصل على فرصته الكاملة في تدريب الفراعنة حتى الان ويجب منحه الفرصة للحكم عليه بمنطقية، وبعد تجديد الجلد المنتخب الأوليمبي سكون قادراً على الاستمرارية في تمثيل مصر على الأقل لمدة 10 سنوات.

المنتخب الوطني يحتل المركز الثالث في مجموعته بعد التعادل في المباراة الأولى أمام كينيا بنتيجة 1/1، ثم التعادل مع جزر القمر سلبياً.