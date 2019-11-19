شكرا لقرائتكم جيرالدو يعود إلى الأهلي غداً بعد إنتهاء "الأجندة الدولية"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشهدت الفرة الماضية تناثر تقارير إعلامية قوية حول رغبة فايلر المدير الفني للأهلي الأستغناء عن جيرالدو خلال إنتقالات يناير من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبي بدلاً منه.
ورغم أن جيرالدو يعلم جيداً أنه لم يحصل على فرصة كافية مع الاهلي حتى الأن وإنه ظهر بشكل جيد في الفترات التى شارك فيها إلا أنه يُجهّز عدة عروض من أندية خارجية خاصة من البرازيل التى سبق ولعب فيها عدة مواسم بإعتباره لعب عدة سنوات في عدة أندية برازيلية قبل اللعب لنادى أول أغسطس الأنجولى والذى انتقل منه للقلعة الحمراء في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر جيرالدو يعود إلى الأهلي غداً بعد إنتهاء "الأجندة الدولية"... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.