شكرا لقرائتكم جيرالدو يعود إلى الأهلي غداً بعد إنتهاء "الأجندة الدولية"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُجهز الأنجولي جيرالدو لاعب الاهلي عدة عروض من دوريات خارجية للإنتقال لأحداها خلال الفترة المقبلة وتحديداً في فترة الإنتقالات الشتوية المقلبة.

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وشهدت الفرة الماضية تناثر تقارير إعلامية قوية حول رغبة فايلر المدير الفني للأهلي الأستغناء عن جيرالدو خلال إنتقالات يناير من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبي بدلاً منه.

ورغم أن جيرالدو يعلم جيداً أنه لم يحصل على فرصة كافية مع الاهلي حتى الأن وإنه ظهر بشكل جيد في الفترات التى شارك فيها إلا أنه يُجهّز عدة عروض من أندية خارجية خاصة من البرازيل التى سبق ولعب فيها عدة مواسم بإعتباره لعب عدة سنوات في عدة أندية برازيلية قبل اللعب لنادى أول أغسطس الأنجولى والذى انتقل منه للقلعة الحمراء في يناير الماضي.