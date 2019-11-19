تشكيل منتخب مصر الأوليمبي المتوقع في مواجهة جنوب أفريقيا الليلة

ننشر لكم تشكيل منتخب مصر الأوليمبي المتوقع في لقاء جنوب إفريقيا بنصف نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة؛ حيث كشف المدير الفني للمنتخب “شوقي غريب” على تشكيل الفريق المقرر خوض لقاء الليلة به بستاد القاهرة الدولي ضمن البطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ويتوقع أن يلعب منتخب مصر الأوليمبي لقاء الليلة المقرر له في تمام الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر نوفمبر الجاري بالتشكيل التالي: “أسامة جلال، أحمد فتوح، أحمد رمضان بيكهام، أكرم توفيق، رمضان صبحي، محمد عبد السلام، عمار حمدي، عبد الرحمن مجدي، كريم العراقي، مصطفي محمد، ومحمد صبحي في حماية العرين.

يجدر بالإشارة أن منتخب مصر الأوليمبي كان قد نجح في التأهل إلى نصف نهائي البطولة بعد أن تصدر المجموعة الأولى بها.