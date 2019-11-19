عبد الله السعيد يغيب عن الملاعب 6 أشهر ويخضع لرحلة علاج من مراكش

يخضع لاعب وسط فريق بيراميدز، عبد الله السعيد إلى مرحلة علاج بعد الإصابة التي لحقت به في عظمة الفخذ الأيمن خلال تواجد الفريق في مراكش المغربية، وذلك سعيا من الجهازين الطبي والفني للفريق لشفاء اللاعب سريعا والمشاركة من جديد بين صفوف فريقه.

وصرخ طبيب بيراميدز، أيمن فريد مؤكدا أن إصابة السعيد تحتاج ما يقرب من ستة أشهر كفترة علاج للشفاء من الإصابة بعد أن خضع للعديد من الإشاعات والفحوصات.

وتعرض اللاعب للإصابة خلال معسكر الفريق الخارجي بالمغرب وأثناء أداء التدريبات الجماعية، وذلك في إطار استعدادات الفريق لاستئناف مباريات بطولة الدوري الممتاز في 23 من نوفمبر الحالي، وذلك بعد انتهاء بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 23 سنة المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، والتي تحتضنها مصر خلال الفترة الراهنة.