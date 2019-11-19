تشكيل جنوب أفريقيا المتوقع أمام منتخب مصر الأوليمبي الليلة

لقاء جديد يخوضه منتخب جنوب إفريقيا أمام منتخب مصر الأوليمبي ضمن مباريات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020؛ حيث يخوض منتخب جنوب إفريقيا لقاء الليلة المقرر له في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والذي يقام على ستاد القاهرة الدولي، على العامل النفسي واستغلال كافة الفرص والهجمات المرتدة لتسجيل الأهداف في وقت مبكر وإرباك صفوف المنتخب الأوليمبي خاصة خلال الدقائق الأخيرة في اللقاء.

ويخوض منتخب جنوب أفريقيا لقاء اليوم بالتشكيل التالي: