ودية جديد للنادي الإسماعيلي أمام مصر المقاصة استعدادا لمواجهة الجزيرة الإماراتي

يخوض النادي الإسماعيلي لقاء ودي جديد أمام مصر المقاصة استعدادا للقاء فريق الجزيرة الإماراتي، وتقام مباراة اليوم على ستاد الإسماعيلية وتنطلق في تمام الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر.

وكان الفريق الأصفر قد تلقي الهزيمة في لقاء الإنتاج الحربي؛ حيث انتهى بفوز الإنتاج بهدفين مقابل هدف وحيد للدراويش، كما تلقى الهزيمة أمام نادي مصر، ومن ثم تمكن من تحقيق الفوز على المصري البورسعيدي بهدف نظيف، وجاء ذلك خلال فترة توقف بطولة الدوري الممتاز.

وكان قد خاض لقاء الذهاب بدور الـ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية أمام فريق الجزيرة الإماراتي، وانتهى بفوز الدراويش بثنائية نظيفة دون مقابل لنظيره، ومن المقرر أن يخوض لقاء الإياب في السادس والعشرين من الشهر الجاري، ويستضيفه ملعب محمد بن زايد.