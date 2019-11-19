مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

تستضيف مصر بطولة كأس أمم إفريقيا تحت سن 23 سنة المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 والتي انطلقت في الثامن من شهر نوفمبر الحالي وتنتهي في الثاني والعشرين من نفس الشهر، وتقام مبارياتها على ملعب السلام وستاد القاهرة الدولي، وتعتبر أحدي البطولات المؤهلة غلى دورة الألعاب الأولمبية – طوكيو 2020، والتي تنص على تأهل ثلاث منتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أوليمبياد طوكيو 2020 المقام في الصيف القادم.

وكان منتخب مصر الأوليمبي قد تأهل إلى دور نصف النهائي بالبطولة، بعد أن تصدر بالمجموعة الأولى، ونعرض خلال السطور القادمة مواعيد منافسات البطولة المتبقية:

نصف النهائي: تقام في 19 نوفمبر

غانا x كوت ديفوار: في تمام الخامسة مساءا على ملعب السلام.

جنوب إفريقيا x منتخب مصر: في تمام الثامنة مساءا على ملعب القاهرة الدولي.

الثالث والرابع

تقام في 22 نوفمبر وتنطلق في تمام الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

مباراة النهائي