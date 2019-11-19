الأهلي يخوض ودية جديدة أمام فريق الاتصالات استعدادا لاستئناف الدوري

يواصل النادي الأهلي استعداداته لاستئناف منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز؛ حيث يخوض لقاء ودي أمام فريق الاتصالات اليوم الثلاثاء استعدادا للقاء الجونة المقرر له في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الحالي، على أن يطير بعدها إلى تونس لخوض لقاء النجم الساحلي التونسي في التاسع والعشرين من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى المدير الفني للمارد الأحمر إلى الخروج من تلك المباراة بأكبر المكاسب الفنية الممكنة، في ظل ما شهدته الفترة الماضية من تدريبات مكثفة ومتنوعة للاعبي الفريق والتي قُسمت بين مرحلة الإعداد خلال معسكر الإمارات الخارجي والتدريبات التي خاضها اللاعبون بعد الراحة السلبية التي حصلوا عليها.