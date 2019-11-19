موعد مباراة منتخب مصر الأوليمبي وجنوب إفريقيا الليلة

لقاء جديد يستعد له منتخب مصر الأوليمبي تحت قيادة شوقي غريب ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية تحت سن 23 سنة المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، وتعد مباراة الليلة من أهم مباريات المنتخب الأوليمبي بالبطولة قبل نهائي البطولة؛ حيث تحدد تلك المباراة الفريق الذي سيتأهل لأوليمبياد طوكيو 2020، أما عن الفريق الخاسر فسيخوض لقاء آخر للتعرف على المركزين الثالث والرابع، على أن يتأهل الفائز بها إلى أوليمبياد طوكيو وفقا لما تنص عليه اللوائح.

ويخوض المنتخب الأوليمبي لقاء جنوب إفريقيا اليوم في تمام الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء؛ حيث يستضيفها ستاد القاهرة الدولي، على أن يخوض شوقي غريب لقاء اليوم بنفس تشكيل مباريات مالي وغانا والكاميرون في مرحلة دور المجموعات، والتي نجح في تحقيق الفوز بها والتصدر بالمجموعة الأولى بالبطولة، ولكن مع إجراء تشكيل وحيد حيث سيدفع بعبد الرحمن مجدي بدلا من صلاح محسن، بعد التألق الذي ظهر به عبد الرحمن في المواجهات التي شارك بها.