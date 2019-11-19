الزمالك يرفض خضوع بوطيب لعملية جراحية بعد توصية التأهيل

استغني مجلس إدارة نادي الزمالك عن خطة خضوع اللاعب المغربي خالد بوطيب لإجراء عملية جراحية، نظرا للإصابة التي تعرض لها مؤخرا؛ حيث يعاني من إصابة بالركبة والتي خضع على أثرها إلى إجراء بعض الفحوصات الطبية بألمانيا.

وأوصي طبيب الزمالك “محمد أسامة” مؤكدا أن بوطيب يمكنه المشاركة في تدريبات الفريق بعد ان يخضع لبعض العمليات التأهيلية، وبالفعل خضع اللاعب لبعض العمليات التأهيلية والتقوية والتي أكد الزمالك عن تعافي اللاعب على أثرها وعودته مجددا للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية، على أن يقوم مجلس إدارة النادي بتسويق المغربي خلال الفترة القادمة ضمن رغبة النادي في رحيل اللاعب خلال الميركاتو الشتوي المقبل في يناير.

ويترقب المدير الفني للفريق الأبيض “الصربي ميتشو” حسم ملف رحيل المغربي من عدمه؛ حيث يرغب في إعادة كابونجو كاسونجو من جديد، وذلك بعد أن قام الكونغولي بفسخ عقد إعارته مع فريق الوداد المغربي بعد عدم الحصول على مستحقاته المادية.