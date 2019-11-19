الزمالك يستقر على تأجيل حسم ملف محمود علاء لحين لقاء أول أغسطس الأنجولي

استقر مسئولو نادي الزمالك على تأجيل النظر في ملف رحيل اللاعب محمود علاء وحسم موقفه من البقاء ضمن صفوف الفريق من عدمه خلال الوقت الراحل، على أن يتم النظر في ملف رحيله حين قدوم وفد النادي الأهلي السعودي وتواجده في القاهرة خلال شهر ديسمبر القادم للتفاوض حول الاستفادة من خدمات اللاعب خلال الفترة القادمة.

ويسعى مسئولو الزمالك إلى تركيز علاء في مباريات الفريق المقبلة والتي من بينها لقاء انبي المقرر له في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الحالي والذي يستضيفه ستاد السلام ضمن منافسات الأسبوع السادس بالدوري العام، ويليه مباراة مازيمبي الكونغولي التي ستقام في نهاية الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وصرح مصدر موثوق بالزمالك مؤكدا أن مسئولي النادي يرغبون في انتظار نتائج مباريات مرحلة المجموعات بأبطال إفريقيا لحسم مصير علاء وتحديد وجهته من حيث البقاء أو الرحيل؛ حيث يرغب في الانتظار لحين خوض لقاء أول أغسطس الأنجولي ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات المقرر لها في السابع من شهر ديسمبر القادم.