شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. يسرا حلمى بطلة منتخب تنس الطاولة: أنا فى المطبخ زيرو.. وبحب أمينة خليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققها، ويظهر فيه اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن. نجمة اليوم هى يسرا حلمى بطلة منتخب تنس الطاولة فكان معها الحوار التالى..

يسرا و البحر ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ بحب القراءة وبعزف بيانو وبحب الرسم.

فى بودابست ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ أنا فى المطبخ زيرو.. مش بعرف أعمل أى حاجة خالص بسبب الارتباط بالبطولات والتدريبات، ووقت الفراغ بمارس الهوايات اللى بحبها.

لاعبة منتخب الطاولة من نجمك المفضل؟ من نجمك المفضل؟ كريستيانو رونالدو بحب أتفرج على ماتشاته وأتابعه من زمان جدا. من مطربك المفضل؟ من مطربك المفضل؟ مش عندى مطرب محدد بس مش بحب اسمع أى حاجة هادئة أو حزينة.

يسرا فى فيينا لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ مش متخيلة نفسى بعمل حاجة غير لاعبة رياضية، يعنى مثلا قبل الطاولة كنت بلعب جمباز، وكنت هكمل فيه، ولو هلعب حاجة غير الطاولة هتكون كرة القدم. Advertisements

لاعبة الطاولة و الدولفين لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف؟ لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف؟ لا خالص مش بستخدم العنف ولا برد أصلا.

يسرا ووالدها اشرف حلمى مدرب منتخب البنات مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟ مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟ بحب أمينة خليل جدا، جميلة ورقيقة.

يسرا ولاعبات المنتخب بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ بحب الكاجوال لكن لو هحضر مناسبة هيبقى الفورمال طبعا. يسرا بالفورمال تفضلى الارتباط بشخص رياضى أم غير رياضى؟ تفضلى الارتباط بشخص رياضى أم غير رياضى؟ رياضى لأنه هيكون فاهم ومقدر التمرين والتعب والتوتر كله اللى بيمر بيه أى لاعب أو لاعبة.

يسرا و شقيقها لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟ لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟ مش من المفترض أنه يطلب منى أسيب الرياضة طالما أنا ناجحة وهو أكيد شايف كده من الأول.

يسرا ودينا مشرف

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