شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُحدد مصير محمود علاء بعد مواجهة أول أغسطس الأنجولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو الزمالك، إرجاء حسم ملف رحيل محمود علاء مدافع الفريق الأبيض والمنتخب الوطنى، من عدمه، وذلك خلال الوقت الحالى لرغبة مسئولى الأبيض فى تركيز اللاعب خلال الفترة المقبلة فى المواجهات المقبلة التى تأتى بدايتها مواجهة إنبى، يوم 25 من شهر نوفمبر الجارى، على استاد السلام، فى الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز، ثم لقاء مازيمبى الكونغولى، المقرر له يوم 30 من الشهر ذاته، فى الجولة الأولى بدورى أبطال أفريقيا، ثم فتح الملف حين قدوم وفد الأهلى السعودى إلى القاهرة خلال الشهر المقبل للتفاوض حول ضم اللاعب بعد تأكيدات وسيط الصفقة للاعب إن وفد النادى السعودى سيتواجد بالقاهرة خلال أسبوعين للتفاوض حول ضمه من الزمالك.

وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك عن أن إدارة القلعة البيضاء ترغب فى انتظار نتائج المواجهات الأولى من مرحلة المجموعات لدورى أبطال أفريقيا لحسم مصير اللاعب لذا لن يتم تحديد مسألة رحيله من عدمه على أقل تقدير لحين الانتهاء من مواجهة أول أغسطس الأنجولى فى الجولة الثانية من دور المجموعات التى ستقام فى التاسعة من مساء يوم 7 من ديسمبر المقبل، بمصر، ويرفض مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك رحيل أى لاعب من القوام الأساسى بالفريق إلا أنه قرر بدوره منح الصلاحيات للصربى ميتشو المدير الفنى للفريق لحسم الأمور من الناحية الفنية بالتنسيق مع مجلس الإدارة بجانب انتظار وصول العرض الرسمى الخاص بالمقابل المالى لمناقشته من قبل المجلس وحسم المسألة أيضًا.