شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات من حصاد بطولة كأس الامم الافريقية قبل مواجهات الحسم الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتضن مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والتى انطلقت فعاليتها يوم 8 نوفمبر الجارى وتستمر حتى 22 من ذات الشهر، على ملعبي القاهرة الدولي والسلام.

وتعتبر بطولة أفريقيا تحت 23 سنة مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث سيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدورة التي تقام الصيف المقبل.

وتأهلت 4 منتخبات إلى الدور نصف نهائي، من كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، وهى منتخبنا الوطنى وغانا عن المجموعة الأولى وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا من المجموعة الثانية.

ويحتضن استاد القاهرة في الرابعة عصر اليوم، المباراة التي تجمع بين منتخبي كوت ديفوار وغانا ضمن منافسات الدور نصف النهائي بينما يلتقى في الثامنة مساء اليوم منتخب مصر الأوليمبي مع جنوب أفريقيا باستاد القاهرة.

وتصعد المنتخبات أصحاب المراكز الأولى بمسابقة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا إلى أولمبياد "طوكيو 2020"، وبالتالي فإن الفائز من مباراة اليوم سيتأهل مباشرة إلى دور الألعاب الأولمبية بجانب المباراة النهائية في البطولة القارية أما الخاسر فسيتعين عليه الانتظار لخوض مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية، والتي ستحدد هوية الفريق الثالث المتأهل للأولمبياد.

ونرصد حصاد دور المجموعات لبطولة كأس الامم الافريقية تحت 23 عاماً قبل إنطلاق مباريات نصف النهائى اليوم ..

لعبت 12 مباراة انتهت 3 بالتعادل و 9 بفوز أحد الفريقين

نسبة الفوز تعادل 75 %

1.8 معدل التهديف

Advertisements

تم إشهار الكارت الاصفر 21 مرة فى المقابل ظهر الكارت الاحمر مرة واحدة فقط

21 هدف تم تسجيلها فى البطولة حتى الان

ركلة جزاء واحدة تم احتسابها فى البطولة وسددت بنجاح

17 هدف تم تسجيله من داخلة المنطقة و 4 أهداف من خارجها

3 أهداف من ركنيات و 4 من عرضيات و من ركلات ثابتة

6 أهداف سجلت بالرأس و 5 بالقدم اليمنى و 10 بالقدم اليسرى

مصطفى محمد هداف البطولة برصيد 4 أهداف