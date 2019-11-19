شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد انضمام اللاعبين الدوليين لتدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلى أن اللاعبين الدوليين بالفريق سوف ينتظمون في مران غدا الأربعاء، بعد مشاركتهم مع المنتخب الوطني في لقائى كينيا وجزر القمر، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.

ووصلت بعثة المنتخب إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء قادمة من جزر القمر على متن طائرة خاصة.

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ويضع الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، برنامج إعداد خاصا للاعبي الأهلي الدوليين؛ لتجهيزهم للمرحلة المقبلة التي تشهد الكثير من التحديات، حيث يتوجه الفريق إلى الغردقة لمواجهة الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري، قبل أن تطير بعثة الأهلي إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا.

وكان اللاعبون الدوليون قد شاركوا في جزء من المعسكر الذي أقيم بالإمارات، وتكتمل قوة الفريق بانتظامهم في مران الغد.