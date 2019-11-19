شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحدث إطلالات محمد صلاح على انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، في إطلالة جديدة للدورى المصري.

وكان محمد صلاح قد غاب عن المشاركة مع الفراعنة في مواجهتي كينيا وجزر القمر بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكان 2021، وذلك بسبب الاصابة.

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ويعانى محمد صلاح من إصابة فى الكاحل منذ مشاركته فى لقاء ليستر سيتى، يوم 5 أكتوبر الماضى، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز، وهو ما تسبب فى غيابه عن لقاء مانشستر يونايتد، الذى انتهى بالتعادل 1-1.

وكان منتخب مصر قد تعادل في المباراة الأولى بالتصفيات أمام كينيا بنتيجة 1/1، قبل أن يتعادل سلبياً مع جزر القمر خارج الديار، ليحتل الفراعنة المركز الثالث في المجموعة السابعة.