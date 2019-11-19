شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 10 أرقام من بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة قبل معركتى نصف النهائى.. فيديو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى غدا الثلاثاء أطراف المربع الذهبي من بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 بمواجهة قوية بين غانا وكوت ديفوار بحثا عن ورقة الترشح للأولمبياد ثم مواجهة جماهيرية مرتقبة بين مصر وجنوب افريقيا. وفى هذا الصدد يرصد سوبر كورة 10 أرقام من بطولة الأمم قبل انطلاق معركتيّ نصف النهائي. لمعرفة الأرقام ومشاهدة الفيديو جراف عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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