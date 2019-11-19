شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الاسكواش يبدأ معسكره السبت المقبل استعداداً لبطولة العالم للفرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل منتخب مصر لرجال الاسكواش بقيادة أمير وجيه المدير الفني للفراعنة في معسكر مغلق السبت المقبل استعداداً لبطولة العالم للفرق التي تنطلق في واشنطن خلال الفترة بين 15 إلى 21 ديسمبر المقبل.

ويضم منتخب الاسكواش 5 لاعبين وهم: علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً، طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث وبطل العالم، كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع، محمد أبو الغار المصنف الثامن، ومروان الشوربجي المصنف العاشر.

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وأكد أمير وجيه في تصريحات خاصة لـ الخليج 365، أن المعسكر سيبدأ السبت المقبل بمشاركة علي فرج وطارق مؤمن على أن ينضم اللاعبين الثلاثة الآخرين بعد الانتهاء من منافسات بطولة تشانل الفاز المقامة حالياً في انجلترا حتى 24 نوفمبر الجاري.

أضاف وجيه أن منتخب مصر لن يفرط في اللقب الذي يسعى للدفاع عنه، خاصة وأن منتخب الفراعنة يضم أكثر اللاعبين مهارة وخبرة في الاسكواش.