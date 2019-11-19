شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مشوار الفراعنة فى كأس الأمم الأفريقية للشباب قبل مواجهة جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الثامنة مساء اليوم يلتقى منتخب مصر الأولمبى مع جنوب أفريقيا باستاد القاهرة، فى أهم مبارياته ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة ضمن مباراة الدور قبل النهائى، والتى تحدد الفريق المتأهل لأوليمبياد طوكيو 2020 للفريق الفائز، بينما ينتظر الخاسر مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع، ليتأهل الفائز فيها للأوليمبياد حيث تنص اللوائح على تأهل 3 منتخبات أفريقية إلى الأوليمبياد.

المنتخب الأولمبى قطع شوطاً مهماً فى حسم تأشيرة التأهل قبل الوصول إلى الدور نصف النهائى، حيث تأهل الفراعنة بعد الفوز فى ثلاث مباريات بدور المجموعات محققين العلامة الكاملة بحصد 9 نقاط.

مجموعة منتخب مصر لم تكن سهلة خاصة أنها ضمت منتخبات مثل مالى وغانا والكاميرون، إلا أن رجال الفراعنة كانوا على قدر المسئولية ونجحوا في اجتيازهم جميعاً، ليتأهل عن صدارة المجموعة فيما تأهل المنتخب الغاني بفارق الأهداف في المركز الثاني، وودع الكاميرون البطولة في المركز الثالث وتزيلت مالي المجموعة في المركز الرابع.

مشوار الفراعنة في دور المجموعات جاء كالتالي:

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المباراة الأولى مصر ومالى 1 /0

المباراة الثانية مصر وغانا 3/ 2

المباراة الثالثة مصر والكاميرون 2/ 1