محمد عمارة لـ"سوبر كورة": جهاز البدرى أصابه الخمول واللاعبين دون المستوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث محمد عمارة نجم النادى الأهلى السابق عن التعادل المخيب للآمال الذى حققه الفراعنة أمام جزر القمر فى ثانى مواجهات المجموعة السابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكان 2021، واحتلال الفراعنة المركز الثالث بمجموعته خلف منتخبي جزر القمر وكينيا.

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