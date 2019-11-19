شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يصل إسبانيا لخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل قبل العودة للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل محمود جنش حارس فريق الزمالك، إلى إسبانيا لخوض المرحلة الأخيرة من عمليات تأهيله قبل العودة خلال الشهر المقبلة إلى تدريبات الفريق الأبيض، حيث ينفذ جنش برنامجا للوصول إلى الجاهزية اللازمة للعودة إلى المشاركة مع الفريق فى المباريات بداية من شهر يناير المقبل.

وتعرض "جنش" لإصابة بقطع فى وتر أكيلس مع المنتخب الوطنى خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية الماضية التى أقيمت فى مصر وشهدت تتويج منتخب الجزائر بالبطولة ليغادر "جنش" إلى ألمانيا وقتها وقام بإجراء عملية جراحية فى القدم.

وفضل "جنش" بعد إجراء الجراحة فى ألمانيا على الخضوع لعمليات التأهيل فى إسبانيا بتوصية من الدولى المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى وعاد جنش للقاهرة خلال الفترة الماضية للحصول على راحة ثم خضع لكشف طبى تحت إشراف الطبيب الألمانى الذى أجرى له الجراحة ثم غادر الحارس، القاهرة، لتنفيذ برنامج التأهيل الأخير فى إسبانيا.