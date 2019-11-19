سوبر كورة.. التأشيرة تهدد بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف مصر منافسات بطولة إبراهيم مصطفى الدولية لمنتخبات المصارعة، وكذلك بطولة العرب، التى تقام فى الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر الجارى، بالإسكندرية. ويتولى إبراهيم عادل مصطفى عضو مجلس إدارة الاتحاد منصب مدير البطولة. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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