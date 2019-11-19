شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19-11-2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 يشهد اليوم الثلاثاء، إقامة العديد من المباريات في بطولات وتصفيات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام جنوب إفريقيا، في دور نصف النهائي ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.



مباريات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والقنوات الناقلة مصر وجنوب إفريقيا، الساعة 20:00 وتذاع عبر قناة تايم سبورت وفضائية "bein sports hd 10". كوت ديفوار وغانا، الساعة 5:00 وتنقل على قناة تايم سبورت وفضائية "bein sports hd 10". مباريات تصفيات أمم إفريقيا والقنوات الناقلة ليبيا وتنزانيا، الساعة 21:00 "bein sports hd 4". غينيا الاستوائية وتونس، الساعة 21:00 "bein sports hd 2". موريتانيا وإفريقيا الوسطى، الساعة 18:00. النيجر ومدغشقر، الساعة 18:00. زامبيا وزيمبابوي، الساعة 18:00. بوروندي والمغرب، الساعة 15:00 "bein sports hd 1". إثيوبيا وكوت ديفوار، الساعة 15:00 "bein sports hd 2". مواعيد المباريات الودية والقنوات الناقلة السعودية وباراجواي، الساعة 18:30 "السعودية الرياضية HD1". البرازيل وكوريا الجنوبية، الساعة 15:30 "bein sports hd 4". اليابان وفنزويلا، الساعة 12:25. الجبل الأسود وروسيا البيضاء، الساعة 19:00 "bein sports hd 5". كرواتيا وجورجيا، الساعة 19:00 "bein sports hd 4". مباريات تصفيات أمم أوروبا والقنوات الناقلة هولندا وأستونيا تذاع عبر "bein sports hd 3". بولندا وسلوفينيا، الساعة العاشرة إلا ربع. لاتفيا والنمسا، الساعة العاشرة إلا ربع. Advertisements سان مارينو وروسيا "bein sports hd 13". ألمانيا وأيرلندا الشمالية "bein sports hd 1". إسكتلندا وكازاخستان "bein sports hd 12". مقدونيا الشمالية وإسرائيل، الساعة العاشرة إلا ربع. سلوفاكيا وأذربيجان "bein sports hd 6". بلجيكا وقبرص "bein sports hd 5". ويلز والمجر "bein sports hd 11 en". مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم والقنوات الناقلة النيبال والكويت، الساعة 11:00 "ksa sports hd 1". مبانمار ومونغوليا، الساعة 12:30. جزر المالديف وغوام، الساعة 13:00. تركمنستان وسري لانكا، الساعة 13:00. هونج كونج وكمبوديا، الساعة 14:00. أوزبكستان وفلسطين، الساعة 14:00 "الكأس 2 hd". ماليزيا وإندونسيا، الساعة 14:45. فيتنام وتايلاند، الساعة 15:00. العراق والبحرين، الساعة 16:00 "الكأس 2 hd". سوريا والفلبين، الساعة 16:00 "الكأس 4 hd". أفغانستان وقطر، الساعة 16:00 "الكأس 1 hd". قير غيزستان وطاجيكستان، الساعة 16:00. عمان والهند، الساعة 17:00 "bein sports hd 3". اليمن وسنغافورة، الساعة 17:00 "الكأس 5 hd". الأردن وتايبيه، الساعة 18:00 "الكأس 4 hd". لبنان وكوريا الشمالية، الساعة 19:00 "الكأس 2 hd".

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